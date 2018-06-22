Студентки СПбГУ разобрались, по какому принципу улицы Петербурга получили свои названия

Студентки СПбГУ Екатерина Туробова и Марина Царева в рамках проекта «Линия интернационала» проанализировали топонимы Петербурга и попытались разобраться в логике, по которой улицы получали свои названия.

По результатам исследования, на севере города больше названий, связанных с культурой и наукой: «Проспект Просвещения», «улица Композиторов» или «улица Вавиловых», пересекающая «проспект Науки». Из 448 петербургских улиц 31,92 % имеют «советское» происхождение. С культурой связаны 22,54 % топонимов, имена героев войны получили 16,52 % улиц. Меньше всего топонимов связаны с авиацией и космосом — 4,69 %.