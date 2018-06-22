Студентки СПбГУ разобрались, по какому принципу улицы Петербурга получили свои названия
Студентки СПбГУ Екатерина Туробова и Марина Царева в рамках проекта «Линия интернационала» проанализировали топонимы Петербурга и попытались разобраться в логике, по которой улицы получали свои названия.
По результатам исследования, на севере города больше названий, связанных с культурой и наукой: «Проспект Просвещения», «улица Композиторов» или «улица Вавиловых», пересекающая «проспект Науки». Из 448 петербургских улиц 31,92 % имеют «советское» происхождение. С культурой связаны 22,54 % топонимов, имена героев войны получили 16,52 % улиц. Меньше всего топонимов связаны с авиацией и космосом — 4,69 %.
Помимо этого, в результате исследования студентки выяснили, что больше всего в Петербурге улиц — 940. Переулков и проспектов оказалось 257 и 183 соответственно. В городе 60 набережных, 47 проездов, 38 линий, 28 шоссе, 26 аллей, 16 дорог, 13 каналов и 11 бульваров и по одному протоку, валу и тупику.
Ранее парламент Петербурга обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть Петербургу традиционные названия каналов и линий.
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