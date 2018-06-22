Вокруг Петербурга создадут лесопарковый пояс

В правительстве Петербурга обсудили вопрос создания лесопаркового пояса вокруг города. Вице-губернатор Игорь Албин поручил разработать границы рекреационной территории в течение месяца, сообщает пресс-служба Смольного. «Нашему городу нужны „зеленые легкие“ — особый уровень защиты населения и поддержка экологической обстановки мегаполиса. Мы должны восстановить ценные территории, подготовив для этого все необходимые градостроительные документы. Учитывая, какое внимание уделяет данному вопросу правительство Санкт-Петербурга, мы надеемся на активное участие и постоянное взаимодействие с правительством Ленинградской области», — подчеркнул чиновник.

Уже есть схема природно-пространственного каркаса агломерации, частью которой и должны стать земли, на которых возможно формирование зеленого пояса. «Также подготовлены предложения по природному каркасу агломерации, в основу которого заложен принцип выделения участков, занятых лесами, в совокупности с зонами концентрации особо охраняемых природных территорий (существующих и планируемых к организации), и крупными водными объектами, такими как река Нева и ее речная сеть, побережье Невской губы Финского залива и побережье Ладожского озера», — уточнили в Смольном.

Работы по созданию зеленого пояса вокруг Ленинграда начались еще в 1948 году. Однако в соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 года территория лесничеств пригородной лесопарковой зоны Петербурга вошла в состав Ломоносовского, Кировского и Приозерского лесничеств региона. Таким образом, лесопарковая зона города утратила свое рекреационное значение и фактически прекратила существование.

По материалам «ДП»