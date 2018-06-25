«Будущее неизбежно»: Покрас Лампас, Мария Элькина и Тони Кеттл об адаптации Петербурга к изменениям

Исполнительный директор АО «МФК Лахта Центр» Александр Бобков

Будущего точно не избежать и с каждым днем оно становится реальностью. Говоря о характеристиках любого города мы можем разбить их на две части: социальное самочувствие горожан и их субъективная оценка - по ней можно судить, насколько город развит и комфортен для жизни.

Мы живем в изменяющемся мире. Когда мы только узнали ответы на основные вопросы, то оказывается, что мир, который мы рассматривали, уже изменился и надо заново изучать то, что вокруг нас, планировать новую стратегию или новый проект. Меняются потребности современных горожан: если раньше, к примеру, им нужны были дороги, то теперь выясняется, что по этим дорогам некуда ездить.

Город – это совокупность людей, в нем проживающих, и для того, чтоб он был максимально хорошим, нужно ориентироваться на потребности этих людей. Мы на своем проекте попытались организовать такую комфортную среду, где петербуржец смог бы найти для себя все необходимое: пусть это пока будет очень заметно с точки зрения объема и очень локально с точки зрения места.

Однако комфорт на городском уровне не исчерпывается продуманной инфраструктурой и

зелеными зонами. Необходимо создать благоприятную среду для творческого развития. Чтобы город стал конкурентен, он должен быть интересным и разнообразным. Все, что добавляет ему комфорта, повышает получаемую от него отдачу. Мне кажется, нужно почувствовать те потребности, которые у есть у нас в конкретный период. Например, на протяжении нескольких десятилетий, отношение человека к месту работы закрепилось концепцией перемещения и привязанности к одному месту. Сейчас же очень много тех, кто работает удаленно и без всякой привязки к месту.

Основной ресурс Петербурга – человек, и необходимо ориентироваться на то, чтобы создать для него комфортные условия: начиная от дома, где он будет работать с компьютером, и заканчивая парком или любым другим общественным местом.