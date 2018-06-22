Ксения Собчак и Максим Виторган проведут благотворительный фестиваль для фонда «Бюро Добрых Дел»

Попечитель благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» Максим Виторган с супругой Ксенией Собчак проведут ежегодный благотворительный фестиваль в московском саду «Эрмитаж».

Посетителей ждет одно из крупнейших благотворительных мероприятий на открытом воздухе этим летом. Ведущими фестиваля станут Максим Виторган и Ксения Собчак. На сцене выступят группы «Звери», «UMA2RMAN», «Дискотека Авария», «Race to Space», номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» группа «ФРУКТЫ», барабанное шоу «Vasiliev Groove», певица Эмма М, актриса театра и кино Ян Гэ, музыкант, поэт и композитор Василий Обломов и многие другие.

Все средства, собранные во время концерта, пойдут на реализацию проекта благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» - «История успеха»,а также программную деятельность организации.

Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» помогает детям, у которых рядом нет родителей, настоящего дома и семьи и оказывает помощь подросткам в детских домах в подготовке к профессиональной и семейной жизни.