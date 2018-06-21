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Очень странные дела: в Мельничной канаве в Выборге нашли морских ежей

Житель Выборга Виктор Хозикеев нашел в Мельничной канаве морских ежей. Об этом сообщил «Фонд друзей балтийской нерпы» в своей группе «Вконтакте». 

«Такие сообщения безусловно представляют огромный интерес для всех специалистов-биологов работающих на Балтике», — написали в группе. Стоит отметить, что икра этих животных очень ценится в странах Юго-Восточной Азии. 

Ровно месяц назад, 21 мая, в районе порта Высоцк в Выборгском заливе обнаружили горбатого кита: 8 - 10-метровое животное подплыло почти к самому берегу. Основатель «Фонда друзей балтийской нерпы» биолог и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Алексеев рассказал нам о том,  с чем связано это уникальное природное явление, можно ли помочь заблудившемуся животному и что с ним будет дальше.


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