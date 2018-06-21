Очень странные дела: в Мельничной канаве в Выборге нашли морских ежей

Ровно месяц назад, 21 мая, в районе порта Высоцк в Выборгском заливе обнаружили горбатого кита: 8 - 10-метровое животное подплыло почти к самому берегу. Основатель «Фонда друзей балтийской нерпы» биолог и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Алексеев рассказал нам о том, с чем связано это уникальное природное явление, можно ли помочь заблудившемуся животному и что с ним будет дальше.