В Порту «Севкабель» пройдет фестиваль Intermission, посвященный кино, анимации, театру и хореографии

24 июня в пространстве «Порт Севкабель» пройдет фестиваль режиссерских искусств Intermission. На площадке соберутся художники из самых разных сфер: кино, анимация, театр, изобразительное искусство, хореография. Организаторы мероприятия рассказали «Собака.ru» о том, что постарались создать возможности для молодых режиссеров и познакомить аудиторию с их творчеством, а также совместными силами попытаться найти ответы на вечные вопросы искусства.

В рамках фестиваля также запланирован круглый стол на тему «Молодые режиссеры», цикл лекций о короткометражках, танцевальном кино, операторской работе и даже освоении транзитных территорий. Гости увидят 7 театральных и хореографических перформансов, а также показы фильмов на русском, французском и английском языках.