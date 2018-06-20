22 июня Сестрорецкий курорт отпразднует свое 120-летие. База отдыха была официально создана в 1898 году решением кабинета министров, согласно которому в устье реки Сестры на берегу Финского залива было выделено около 60 гектаров площади.

Сейчас, помимо стандартных оздоровительных программ, на курорте предлагают детские, а также программу реабилитации реабилитации онкобольных с легкими послеоперационными формами. Помимо этого, курорт поддерживает традицию проведения концертов, которая берет исток в самом начале 20 века.В летние месяцы по воскресеньям на территории парка играет духовой оркестр, помимо этого работают экскурсии и другие развлекательные программы.