Сестрорецкий курорт отпразднует свое 120-летие
22 июня Сестрорецкий курорт отпразднует свое 120-летие. База отдыха была официально создана в 1898 году решением кабинета министров, согласно которому в устье реки Сестры на берегу Финского залива было выделено около 60 гектаров площади.
Сейчас, помимо стандартных оздоровительных программ, на курорте предлагают детские, а также программу реабилитации реабилитации онкобольных с легкими послеоперационными формами. Помимо этого, курорт поддерживает традицию проведения концертов, которая берет исток в самом начале 20 века.В летние месяцы по воскресеньям на территории парка играет духовой оркестр, помимо этого работают экскурсии и другие развлекательные программы.
В 2016 году была запланирована реконструкция двух пятиэтажных корпусов, построенных на территории санатория «Сестрорецкий курорт» в 1960-е годы.
Старые корпуса превратят в wellness-центр, часть помещений останется в собственности санатория. Кроме того, планируется воссоздание исторического Лесного корпуса, модернизация изношенных инженерных коммуникаций и благоустройство части территории курорта. Работы должны завершить к 2020 году.
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