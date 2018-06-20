18+

Кот Филимон из Выборского замка стал его официальным сотрудником с трудовой книжкой

Кот Филимон из Выборгского замка получил официальное оформление в штат и трудовую книжку. Его должность звучит как «старший мяучный сотрудник».  

Кот Филимон — неофициальный символ единственного полностью сохранившегося в России памятника средневекового зодчества. У него даже есть свои страницы в Instagram и «Вконтакте», он — любимец туристов и местных жителей, который живет в замке вот уже более шести лет. Зимой Выборгский замок провел конкурс «Пальто для кота Филимона»: петербуржцы сшили и отправили пушистому обитателю замка три предмета зимнего гардероба, среди которых был по-настоящему царское пальто с меховым воротником. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров