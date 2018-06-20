Кот Филимон из Выборского замка стал его официальным сотрудником с трудовой книжкой
Кот Филимон из Выборгского замка получил официальное оформление в штат и трудовую книжку. Его должность звучит как «старший мяучный сотрудник».
Кот Филимон — неофициальный символ единственного полностью сохранившегося в России памятника средневекового зодчества. У него даже есть свои страницы в Instagram и «Вконтакте», он — любимец туристов и местных жителей, который живет в замке вот уже более шести лет. Зимой Выборгский замок провел конкурс «Пальто для кота Филимона»: петербуржцы сшили и отправили пушистому обитателю замка три предмета зимнего гардероба, среди которых был по-настоящему царское пальто с меховым воротником.
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