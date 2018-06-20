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Ветер повалил в Петербурге деревья, столбы и рекламные щиты

Сильный ветер повалил в Петербурге деревья, столбы и рекламные щиты. Об этом сообщают горожане в соцсетях. Подобные случаи наблюдались в Пушкине, Шушарах, на улице Розенштейна и на севере города.

Напомним, 20 июня петербургские спасатели предупредили о надвигающемся шторме.  Ветер достигает скорости в 18 м/с. Горожанам рекомендуют закрыть окна в доме и держаться подальше от деревьев и линий электропередач, а водителям не парковать свои машины рядом с деревьями.

Фото: «Мегаполис»


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