Сильный ветер повалил в Петербурге деревья, столбы и рекламные щиты. Об этом сообщают горожане в соцсетях. Подобные случаи наблюдались в Пушкине, Шушарах, на улице Розенштейна и на севере города.

Напомним, 20 июня петербургские спасатели предупредили о надвигающемся шторме. Ветер достигает скорости в 18 м/с. Горожанам рекомендуют закрыть окна в доме и держаться подальше от деревьев и линий электропередач, а водителям не парковать свои машины рядом с деревьями.

Фото: «Мегаполис»