В Петербурге 22 июня почтут память жертв ВОВ

В Петербурге 22 июня у блокадной полыньи на набережной Фонтанки, 21 состоится акция, посвященная Дню памяти и скорби, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Мероприятие начнется в 16:30. Петербуржцев и гостей города приглашают зажечь свечи в память о жертвах Великой Отечественной Войны.

22 июня 1941 года советский диктор Юрий Левитан обратил к советским гражданам по радио: «Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!» .