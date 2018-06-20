В Петербурге открылся первый в Европе музей теней
На Большой Конюшенной, 5А открылся первый Музей теней. Как говорят организаторы, это первый подобный музей в Европе.
Первую выставку посвятили 315-летию Петербурга. Экспонаты сделаны в технике Shadow Art (игра света): среди них Петр I, грифоны, разводные мосты, фонари и набережные. Помимо них посетители смогут прослушать экскурсию «Петербург теней».
Входной билет стоит 350 рублей. Более подробно о музее можно узнать здесь.
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