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В Петербурге открылся первый в Европе музей теней

На Большой Конюшенной, 5А открылся первый Музей теней. Как говорят организаторы, это первый подобный музей в Европе. 

Первую выставку посвятили 315-летию Петербурга. Экспонаты сделаны в технике Shadow Art (игра света): среди них Петр I, грифоны, разводные мосты, фонари и набережные. Помимо них посетители смогут прослушать экскурсию  «Петербург теней». 

Входной билет стоит 350 рублей. Более подробно о музее можно узнать здесь. 

 


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