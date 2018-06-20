Купол дома компании «Зингер» подсвечивается в честь победителей матчей ЧМ-2018

«ВКонтакте» меняет подсветку купола Дома компании «Зингер» в честь победителей матчей чемпионата мира по футболу в Петербурге. 15 июня купол был окрашен в цвета флага Ирана, а 19 июня — в бело-сине-красный триколор в честь победы сборной России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, соцсеть запустила футбольный раздел к ЧМ-2018 с фоторепортажами, интервью и статьями. В информационном блоке над футбольной лентой отображается счет, а по клику пользователи можно ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарем игр, подробной статистикой и информацией об игроках.

19 июня сборная Россия обыграла сборную Египта со счетом 3:1 и таким образом впервые в истории мундиаля вышла в плей-офф. Как в Петербурге отпраздновали победу наших футболистов, смотрите в нашем фоторепортаже.