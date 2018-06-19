Петербуржцы жалуются на беспрецедентно высокие цены на такси во время ЧМ

Петербуржцы жалуются на резкий рост цен на такси по городу во время ЧМ. Так, 19 июня, в день игры между сборными России и Египта, стоимость некоторых заказов могла вырасти от 6 до 20 раз.

Редакция «Собака.ru» решила заказать такси в приложениях «Яндекс. Такси» и Uber: максимальная стоимость поездки от Уральской улицы до станции метро «Василеостровская», которая занимает 8 минут (расстояние 1.6 км), составила чуть больше двух тысяч рублей. Обычно цена на поездку варьируется от 80 до 100 рублей.

Мы связались с пресс-службами «Яндекс.Такси», Gett, «Такси Везет» и «Таксовичкофф», чтобы прояснить ситуацию с тарифами во время мундиаля.

«Мы не меняли тарифы на время ЧМ-2018. Но кроме самого тарифа на цену поездки влияют много разных факторов, основные из них — спрос и количество свободных машин, готовых приехать на заказ. Если в определенном районе города желающих воспользоваться такси больше, чем свободных машин на линии алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — ответили на наш запрос в пресс-службе «Яндекс. Такси».