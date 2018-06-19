Петербуржцы жалуются на беспрецедентно высокие цены на такси во время ЧМ
Петербуржцы жалуются на резкий рост цен на такси по городу во время ЧМ. Так, 19 июня, в день игры между сборными России и Египта, стоимость некоторых заказов могла вырасти от 6 до 20 раз.
Редакция «Собака.ru» решила заказать такси в приложениях «Яндекс. Такси» и Uber: максимальная стоимость поездки от Уральской улицы до станции метро «Василеостровская», которая занимает 8 минут (расстояние 1.6 км), составила чуть больше двух тысяч рублей. Обычно цена на поездку варьируется от 80 до 100 рублей.
Мы связались с пресс-службами «Яндекс.Такси», Gett, «Такси Везет» и «Таксовичкофф», чтобы прояснить ситуацию с тарифами во время мундиаля.
«Мы не меняли тарифы на время ЧМ-2018. Но кроме самого тарифа на цену поездки влияют много разных факторов, основные из них — спрос и количество свободных машин, готовых приехать на заказ. Если в определенном районе города желающих воспользоваться такси больше, чем свободных машин на линии алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — ответили на наш запрос в пресс-службе «Яндекс. Такси».
Спасибо ЧМ за то, что цены на такси выросли ровно в 2 раза— маша (@masha__red) 17 июня 2018 г.
ЧМ мира это хорошо, но цены на такси в три раза увеличены за что— Chernika (@AnaChernika) 15 июня 2018 г.
В свою очередь в «Такси везет» считают, что резкое повышение цен — абсолютно нормальное явление. «Пусть петербуржцы не жалуются, а радуются тому, что тарифы на такси в принципе очень низкие и тому, что город принимает ЧМ-2018. То, что в период Чемпионата выросли цены — совершенно нормальное явление. Это позволяет привлечь больше перевозчиков и справиться с повышенным спросом. По окончании мундиаля цены вернутся к привычному низкому уровню. Пока что можно посоветовать жителям города заказывать машины через сервисы, которые не используют динамические коэффициенты (например, Везет их не использует) — потому что за счет динамических коэффициентов цена может одномоментно вырасти в 3-4 раза, и отнестись к пониманием с тому, что ожидание машины может занять дольше времени из-за повышенного спроса», — рассказали представители пресс-службы компании.
Один из вопиющих случаев с резким повышением цен на такси случился в Петербурге накануне старта ЧМ: 13 июня петербургский таксист потребовал с туристки из Мексики 7000 рублей за поездку от Дворцовой площади до угла Невского проспекта и улицы Рубинштейна, расстояние между которыми составляет около двух километров. Девушка написала на водителя заявление в полицию, его разыскивают.
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