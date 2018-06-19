Лахта Центр начнут обустраивать в ноябре
Небоскреб Лахта Центра должны ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года, сообщает «Интерфакс». Осенью в башне «Газпрома» начнет обустройство офисов в здании, заявил исполнительный директор проекта Александр Бобков.
«Работа производится по плану, решения принимаются оперативно, срок ввода остается неизменным. Наши планы были хоть и амбициозны, но реалистичны», — отметил он.Помимо офисов, в новом комплексе разместятся детский научно-образовательный центр, планетарий, медицинский и спортивный центры, многофункциональный трансформируемый зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных представлений, открытый амфитеатр на 2 тыс. мест, банк, кафе и рестораны.
Бобков добавил, что строители комплекса возводили по одному этажу еженедельно, чтобы уложиться в срок. Срок эксплуатации небоскреба составит не менее 100 лет.
На шпиле самого высокого небоскреба Европы будет расположена обзорная площадка (87 этаж), на которую смогут подняться посетители. Оставшаяся часть шпиля станет техническим пространством. Посмотреть головокружительное видео с самой верхушки небоскреба можно здесь. «Газпром» ранее получил разрешение на строительство второй очереди штаб–квартиры в Лахте. К строящейся 462–метровой башне прибавится еще один комплекс высотой 88 м.
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