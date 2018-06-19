Лахта Центр начнут обустраивать в ноябре

Небоскреб Лахта Центра должны ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года, сообщает «Интерфакс». Осенью в башне «Газпрома» начнет обустройство офисов в здании, заявил исполнительный директор проекта Александр Бобков.

«Работа производится по плану, решения принимаются оперативно, срок ввода остается неизменным. Наши планы были хоть и амбициозны, но реалистичны», — отметил он.Помимо офисов, в новом комплексе разместятся детский научно-образовательный центр, планетарий, медицинский и спортивный центры, многофункциональный трансформируемый зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных представлений, открытый амфитеатр на 2 тыс. мест, банк, кафе и рестораны.

Бобков добавил, что строители комплекса возводили по одному этажу еженедельно, чтобы уложиться в срок. Срок эксплуатации небоскреба составит не менее 100 лет.