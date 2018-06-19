Уличный художник Миша Маркер нарисовал плакат к ЧМ

Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил в Петербурге свою новую работу «Взгляд сверху», которая посвящена чемпионату мира по футболу. Это красный плакат с надписью «Забей мяч», однако тень от букв отличается. О том, где находится работа, художник не сообщает.

Ранее художник разместил ко Дню России коллаж с кадром из комедии Алексея Балабанова «Жмурки», где вместо главных героев изображены Путин и Медведев. Маркер также использовал цитату из фильма «Пороть вас надо». «Открытка» — совместная работа Миши Маркера и московской художницы Анастасии Анастас. Еще один плакат висит в Москве.

На прошлой неделе Маркер разместил новый арт-объект под названием «Голый король». Точное расположение работы он сообщать отказался, чтобы плакат остался в целости и сохранности.