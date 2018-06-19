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На «Алых парусах» покажут балетные номера с лучшими артистами Мариинского театра

Во время концерта, посвященного празднику выпускников «Алые паруса» 23 июня покажут восемь балетных номеров с лучшими артистами Мариинского тетра. Постановщиком выступит лауреат «Золотой маски» и один из лучших молодых хореографов Илья Живой. 

В этом году главной темой шоу станет 200-летний юбилей отца русского балета Мариуса Петипа. 

18 июня главный символ «Алых парусов» – шведский бриг Tre Kronor – прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников. Дату проведения мероприятия власти города скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу. 


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