На «Алых парусах» покажут балетные номера с лучшими артистами Мариинского театра

Во время концерта, посвященного празднику выпускников «Алые паруса» 23 июня покажут восемь балетных номеров с лучшими артистами Мариинского тетра. Постановщиком выступит лауреат «Золотой маски» и один из лучших молодых хореографов Илья Живой.

В этом году главной темой шоу станет 200-летний юбилей отца русского балета Мариуса Петипа.

18 июня главный символ «Алых парусов» – шведский бриг Tre Kronor – прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников. Дату проведения мероприятия власти города скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу.