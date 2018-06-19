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В Петербурге похолодает и будут дожди

В ближайшие дни в Петербурге похолодает и придут дожди. Об этом написал в Facebook  главный синоптик города Александр Колесов. 

Метеоролог рассказал, что в конце месяца столбик термометра опустится до стандартных показателей для Петербурга и не будет подниматься выше 20 градусов, а в июле будет уже теплее.

По данным Гидрометцентра, дожди в Петербурге ожидаются 19, 20 и 21 июня. Температура при этом будет достигать примерно 21 градуса.

Фото: @__erratic__


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