В Петербурге похолодает и будут дожди
В ближайшие дни в Петербурге похолодает и придут дожди. Об этом написал в Facebook главный синоптик города Александр Колесов.
Метеоролог рассказал, что в конце месяца столбик термометра опустится до стандартных показателей для Петербурга и не будет подниматься выше 20 градусов, а в июле будет уже теплее.
По данным Гидрометцентра, дожди в Петербурге ожидаются 19, 20 и 21 июня. Температура при этом будет достигать примерно 21 градуса.
Фото: @__erratic__
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