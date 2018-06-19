Спасатели МЧС предупреждают о шторме в Петербурге и рекомендуют закрыть окна

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило обновленный прогноз на 19 июня. Петербуржцам во второй половине дня стоит ждать усиления юго-западного и западного ветра до 12-16 м/с. Отметим, ранее в прогнозе спасателей говорилось о ветре силой максимум в 7-12 м/с.

Теперь же в МЧС предупреждают, что начиная с 15:00 в Петербурге стоит закрыть окна, обходить рекламные щиты и «шаткие строения», а также держаться подальше от деревьев. Напомним, небольшой шторм налетел на город накануне вечером — ночью в Петербурге падали деревья, пострадали несколько автомобилей.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает нас в конце июня и в июле.

По материалам «Фонтанки»