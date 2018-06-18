Активисты разработали проект реконструкции Мытного двора с выставочным центром и рекреационной зоной

По мнению активистов, помимо очевидных преимуществ, реновация Мытного двора поможет привлечь инвестиции в городскую среду.

Изначально корпуса Мытного двора находились рядом с Овсянниковского садом и использовались для взимания пошлин с привозимых в город товаров. С 2014 года в этом районе началась уплотнительная застройка и активисты неоднократно боролись против нее.

Напомним, в начале июня в Петербурге в рамках конкурса «Арт- резиденция» выбрали дизайн-проект для реконструкции Пискаревского библиотечного центра (ПБКЦ). Всего свой взгляд на обновление библиотеки предложили 11 архитектурных бюро города.