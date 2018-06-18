Активисты разработали проект реконструкции Мытного двора с выставочным центром и рекреационной зоной
Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовали проект реновации Мытного двора, сделанный на основе дипломной работы студентки СПбГАСУ Дарьи Кудрявцевой.
Как пишут активисты, еще в 1980 году на территории Мытного двора планировали создать зеленую эспланаду, которая бы начиналась от зеленого массива парка имени Чернышевского, связывая жилой район с рекой Невой. Современная концепция включает создание рекреационной зоны с выставочным центром, сквером, детскими и спортивными площадками, велодорожками и фонтаном. Активисты убеждены, что преобразование территории благотворно скажется на историческом районе Пески.
По мнению активистов, помимо очевидных преимуществ, реновация Мытного двора поможет привлечь инвестиции в городскую среду.
Изначально корпуса Мытного двора находились рядом с Овсянниковского садом и использовались для взимания пошлин с привозимых в город товаров. С 2014 года в этом районе началась уплотнительная застройка и активисты неоднократно боролись против нее.
Напомним, в начале июня в Петербурге в рамках конкурса «Арт- резиденция» выбрали дизайн-проект для реконструкции Пискаревского библиотечного центра (ПБКЦ). Всего свой взгляд на обновление библиотеки предложили 11 архитектурных бюро города.
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