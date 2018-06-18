Шведский бриг Tre Kronor прибыл в Петербург для участия в «Алых парусах»

Шведский бриг Tre Kronor прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников «Алые паруса», следует из данных сайта Marinetraffic. Таким образом, судно прибыло в городской порт за 5 дней до мероприятия. «Алые паруса» в 2018 году пройдут 23 июня.

Дату проведения праздника скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу. Ранее стало известно, что на «Алых парусах» выступят Мари Краймбрери, ALEKSEEV, группа Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и «Моя Мишель». Завершится концерт хитами Басты. Об этом сообщали организаторы шоу — Пятый канал. Ведущими праздника на Дворцовой площади станут Иван Ургнат и Даша Александрова.

Затраты на проведение «Алых парусов» составят 16,2 млн рублей. Ожидается, что в празднике примут участие порядка 32 тысяч выпускников из Петербурга. Также мероприятие по традиции посетят школьники из различных регионов России. Прогнозируемое число гостей «Алых парусов» в 2018 году — около 80 тыс. человек.

По материалам «ДП»