В Доме Бака нашли внутриквартирный витраж, снятый несколько лет назад во время замены балконной двери. Его обнаружили новые хозяева одной из квартир. Они решили подарить находку Совету дома.

«Мы пока не решили окончательно, что с ним делать, сперва требуется бережная профессиональная реставрация. Есть мысль поместить его потом в застекленный футляр, может быть, с подсветкой, чтобы можно было экспонировать на стене», — рассказали жильцы.

В начале июня о доме Бака был снят первым документальный фильм. Его автором стала петербургская студентка Анастасия Марчукова.

Доходный дом Бака на Кирочной улице построили в 1905 году по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Его жильцы создали паблик, посвященный истории здания. В ноябре благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же жильцы дома на Кирочной при ремонте нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года.