Ночь в музее: мужчина 4 часа выпивал, а потом заснул в покоях императрицы в Павловском дворце
В ночь на 16 июня, житель Иркутской области Дмитрий Лапаев проник на территорию Павловского дворца, разбил окно и зашел в покои императрицы Марии Федоровны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию Пушкинского района. 30-летний турист на протяжении четырех часов выпивал, закусывал и спал в комнате супруги императора Павла I.
Более того, перед уходом из покоев он захватил с собой позолоченную статуэтку ополченца с дарственной надписью «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ октября 8 дня 1812 год», стоимость которой оценивается примерно в 5 миллионов рублей. Сотрудники музея обнаружили пропажу лишь утром.
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Фото: "Фонтанка"
Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали Дмитрия Лапаева на Сенной площади около 12 часов дня. Мужчина бродил со статуэткой в руке, а сотрудникам полиции заявил, что нашел ее в канаве. Его арестовали на два месяца. «Встряска для нас будь здоров. Хорошо, что все так завершилось. Ущерба нет, но все это просто так не закончится», - заявила журналистам «Фонтанки» директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева.
Фото: ГМЗ «Павловск» , «Фонтанка»
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