Ночь в музее: мужчина 4 часа выпивал, а потом заснул в покоях императрицы в Павловском дворце

В ночь на 16 июня, житель Иркутской области Дмитрий Лапаев проник на территорию Павловского дворца, разбил окно и зашел в покои императрицы Марии Федоровны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию Пушкинского района. 30-летний турист на протяжении четырех часов выпивал, закусывал и спал в комнате супруги императора Павла I.

Более того, перед уходом из покоев он захватил с собой позолоченную статуэтку ополченца с дарственной надписью «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ октября 8 дня 1812 год», стоимость которой оценивается примерно в 5 миллионов рублей. Сотрудники музея обнаружили пропажу лишь утром.