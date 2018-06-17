Всю следующую неделю в Петербурге будут идти дожди

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют в Петербурге на следующей неделе, 18-24 июня, теплую, но дождливую погоду. Каждый день, с понедельника по пятницу, будут идти дожди.

Также метеорологи предупреждают, что во вторник-пятницу ожидается ветер до 5-6 м/с. При этом воздух прогреется до +18 градусов.

О дождливом начале недели предупредил и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он объяснил характер погоды атмосферным фронтом и циклоном.

Напомним, что все воскресенье температура воздуха держалась около 23-25 градусов тепла.

По материалам «ДП»

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