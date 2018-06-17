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На дне Финского залива нашли российский корабль

  • © Фото : архив фототографий кораблей русского и советского ВМФ / РИА Новости
  • © Фото : предоставлено экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы» (РИА Новости)/Останки эсминца «Новик» на дне Финского залива,

Руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов заявил об обнаружении интернациональной российско-финской командой эскадренного миноносца «Новик», передает 17 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

В 1913 году этот корабль считался самым быстрым. Он также участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны.

«Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива. Корпус разломан на две части в результате подрыва на мине», — заявил Богданов.

Он добавил, что на корме можно прочитать название судна на момент гибели – «Яков Свердлов». Место нахождения судна смог определить на основе немецких архивных материалов российский историк Михаил Иванов.

По материалам «Фонтанка.ру».


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