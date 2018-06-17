Петербург вошел в тройку городов по количеству болельщиков на играх ЧМ
Петербург вошел в первую тройку городов по посещаемости матчей Чемпионата мира по футболу. Как сообщает агентство ТурСтат, в список также вошли Москва и Сочи.
Матч на петербургском стадионе стал в одним из трех рекордных матчей Чемпионата по числу зрителей. На игру пришли посмотреть 62 548 болельщиков. При этом на матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня побывали 78 011 зрителей.
Ранее петербургский стадион поставил рекорд по посещаемости во время матча Иран - Марокко.
Матч между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге стал самым непопулярным – на игру смотрели всего 27 015 зрителей.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Ближайшая игра на стадионе «Санкт-петербург» в рамках чемпионата состоится 19 июня. На поле встретятся сборные России и Египта.
По материалам «ДП»
Фото: Софья Зима
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