Петербург вошел в тройку городов по количеству болельщиков на играх ЧМ

Петербург вошел в первую тройку городов по посещаемости матчей Чемпионата мира по футболу. Как сообщает агентство ТурСтат, в список также вошли Москва и Сочи.

Матч на петербургском стадионе стал в одним из трех рекордных матчей Чемпионата по числу зрителей. На игру пришли посмотреть 62 548 болельщиков. При этом на матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня побывали 78 011 зрителей.

Ранее петербургский стадион поставил рекорд по посещаемости во время матча Иран - Марокко.