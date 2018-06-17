В воскресенье в Петербурге ожидается плюс 25 градусов

В воскресенье, 17 июня, в Санкт-Петербурге, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Будет преимущественно без осадков, облачность переменная, атмосферное давление практически не изменится. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днём 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла, днём поднимется до 23-25 градусов, сообщает городское ГУ МЧС.

А вот новая неделя, возможно, принесёт небольшие дожди, предупреждают синоптики.

По материалам «Фонтанка.ру»