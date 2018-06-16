Владелец заблокированного VPN-сервиса впервые подал в суд на Роскомнадзор

Владислав Здольников, владелец прокси-сервера TgVPN, который предназначен для Telegram, подал в суд на Роскомнадзор. Он также потребовал вернуть доступ к заблокированным IP-адресам, которые используются сервисом — об этом пишут «Ведомости».

Подобный случай стал первым, когда владелец заблокированного VPN-сервиса обратился с иском к Роскомнадзору.

Иск был подан от имени зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, владеющей TgVPN, в Арбитражный суд Москвы, в котором требуют признать решение о блокировке TgVPN незаконным. В заявлении также было подмечено, что сервис выполняет техническую функцию и не содержит в себе никакой информации, которая бы могла быть запрещена на территории России.

Напомним, что ранее Роскомнадзор заблокировал 80 VPN-сервисов, созданных для обхода блокировки Telegram. Кроме того, в реестр запрещенных сайтов было внесено более 15,8 миллионов IP-адресов Google и Amazon.

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