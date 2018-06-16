На Елагином острове откроют читальный зал под открытым небом

На Елагином острове в ЦПКиО им. С.М. Кирова в четверг, 21 июня, состоится открытие седьмого сезона Летнего читального зала, сообщают организаторы на странице проекта «ВКонтакте». Бесплатный читальный зал под открытым небом расположится рядом с пристанью и детской площадкой. Воспользоваться фондом библиотеки можно без предъявления документов, единственное условие — не выносить книгу из парка.

Ко дню открытия библиотечного сезона в парке приготовили специальную программу. В рамках мероприятия выступит иллюзионист Майкл Назаров, который «поможет увидеть магию в самых обычных предметах».

Также организаторы подготовили викторину «Поляна сказок». Её участники вспомнят «самых знаменитых принцев и принцесс, добрых волшебников и злых колдуний». А с 16:00 до 17:30 будет проходить мастер-класс по росписи имбирных пряников «Пряничное королевство».

По материалам «ДП»

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