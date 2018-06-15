Британское консульство в Петербурге будет работать до окончания ЧМ-2018

Консульство Великобритании в Петербурге продолжит работу вплоть до окончания Чемпионата мира по футболу, сообщает британское издание Sun со ссылкой на министра иностранных дел страны Бориса Джонсона.

В Россию был направлен дополнительный консульский персонал. Напомним, о прекращении работы Генконсульства Великобритании в Петербурге было объявлено 8 июня.

Решение о закрытии британского посольства в Петербурге было принято в середине марта. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев.

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет. Москва объявила о его закрытии и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Помимо этого в конце марта закрылось Генконсульство США в Петербурге.