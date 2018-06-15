Университет ИТМО разработал туристическую карту для зрителей чемпионата мира по футболу. На ней представлены достопримечательности 11 городов, где пройдут матчи турнира. В каждом отмечено не более 15 основных точек. Например, на карте Петербурга разные объекты выделены разными цветами, и каждый цвет соответствует определенной тематике: «Александр Пушкин», «Северная Венеция», «Федор Достоевский», «Российская империя». Кроме того, на карте указаны места, где в центре города можно поесть.

В частности, это ресторан «Астория», «Пышки», «Лавка Художника», «Литературное кафе». В Волгограде в качестве тематики для маршрута выбрана «Вторая мировая война», а в Москве — СССР. Турист сразу видит связь туристических мест с событиями или историческим личностями, наиболее известными мировой общественности. «Конкретный маршрут посещения люди могут составлять самостоятельно. Мы решили не ограничивать пользователей заданной очередностью посещения мест для знакомства с городом. В зависимости от того, где люди живут, им будут удобны разные начальные точки и последовательности их посещения. Мы сделали акцент именно на том, чтобы облегчить поиск интересных достопримечательностей, и надеемся, что карты будут полезны болельщикам и туристам, которые, впервые приехав в город, принимающий ЧМ-2018, захотят узнать больше о самом городе, его культуре и истории», — рассказал сотрудник ИТМО Александр Вишератин.

Карта построена на основе метода университета, который позволяет автоматически генерировать маршруты на основе данных из TripAdvisor, информации о важных культурных объектах из Wikipedia и данных соцсетей, представляющих информацию об активности местных жителей и гостей города.

Накануне, 14 июня, в прошло открытие ЧМ-2018 в Москве. Церемония заняла около 17 минут, выступили британский певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. После церемонии в «Лужниках» сыграли сборные Саудовской Аравии и России. Хозяева разгромили гостей со счетом 5:0. В Петербурге в тот же день официально открылась фан-зона на Конюшенной площади. Попасть в нее удалось не всем: желающих было слишком много. По данным пресс-службы FIFA Fan Fest St. Petersburg, в первый день работы ее посетили почти 67 тыс. человек. В пятницу, 15 июня, на стадионе на Крестовском острове пройдет матч сборных Марокко и Ирана. ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.

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По материалам «ДП»

Фото: @vkus.kakao