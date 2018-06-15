Университет ИТМО разработал карту коротких туристических маршрутов для футбольных болельщиков
Университет ИТМО разработал туристическую карту для зрителей чемпионата мира по футболу. На ней представлены достопримечательности 11 городов, где пройдут матчи турнира. В каждом отмечено не более 15 основных точек. Например, на карте Петербурга разные объекты выделены разными цветами, и каждый цвет соответствует определенной тематике: «Александр Пушкин», «Северная Венеция», «Федор Достоевский», «Российская империя». Кроме того, на карте указаны места, где в центре города можно поесть.
В частности, это ресторан «Астория», «Пышки», «Лавка Художника», «Литературное кафе». В Волгограде в качестве тематики для маршрута выбрана «Вторая мировая война», а в Москве — СССР. Турист сразу видит связь туристических мест с событиями или историческим личностями, наиболее известными мировой общественности. «Конкретный маршрут посещения люди могут составлять самостоятельно. Мы решили не ограничивать пользователей заданной очередностью посещения мест для знакомства с городом. В зависимости от того, где люди живут, им будут удобны разные начальные точки и последовательности их посещения. Мы сделали акцент именно на том, чтобы облегчить поиск интересных достопримечательностей, и надеемся, что карты будут полезны болельщикам и туристам, которые, впервые приехав в город, принимающий ЧМ-2018, захотят узнать больше о самом городе, его культуре и истории», — рассказал сотрудник ИТМО Александр Вишератин.
Карта построена на основе метода университета, который позволяет автоматически генерировать маршруты на основе данных из TripAdvisor, информации о важных культурных объектах из Wikipedia и данных соцсетей, представляющих информацию об активности местных жителей и гостей города.
Накануне, 14 июня, в прошло открытие ЧМ-2018 в Москве. Церемония заняла около 17 минут, выступили британский певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. После церемонии в «Лужниках» сыграли сборные Саудовской Аравии и России. Хозяева разгромили гостей со счетом 5:0. В Петербурге в тот же день официально открылась фан-зона на Конюшенной площади. Попасть в нее удалось не всем: желающих было слишком много. По данным пресс-службы FIFA Fan Fest St. Petersburg, в первый день работы ее посетили почти 67 тыс. человек. В пятницу, 15 июня, на стадионе на Крестовском острове пройдет матч сборных Марокко и Ирана. ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.
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По материалам «ДП»
Фото: @vkus.kakao
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