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Фоторепортаж: как прошел первый день ЧМ-2018 в Петербурге

Сегодня стартовал первый день чемпионата мира по футболу. В Петербург съехались болельщики и туристы со всего света. Ранее в связи с максимальной загрузкой площадки вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA временно закрыли, но мы успели там побывать и делимся футбольной атмосферой.

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Фото: Софья Зима

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