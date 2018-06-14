Фоторепортаж: как прошел первый день ЧМ-2018 в Петербурге
Сегодня стартовал первый день чемпионата мира по футболу. В Петербург съехались болельщики и туристы со всего света. Ранее в связи с максимальной загрузкой площадки вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA временно закрыли, но мы успели там побывать и делимся футбольной атмосферой.
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Фото: Софья Зима
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