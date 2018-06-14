В Петербурге закрыли вход в фан-зону на Конюшенной площади из-за ее переполненности

Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки, об этом сообщает пресс-служба Смольного 14 июня.

«Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча», — говорится в сообщении.