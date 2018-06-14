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В Петербурге закрыли вход в фан-зону на Конюшенной площади из-за ее переполненности

Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки, об этом сообщает пресс-служба Смольного 14 июня.

«Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча», — говорится в сообщении.

Напомним, в 8 часов вечера на Конюшенной площади пройдет бесплатный концерт «Ночных снайперов». О том, как прошло открытие чемпионата мира по футболу в Москве, смотрите здесь.

По материалам «Фонтанки»

Фото: Софа Зима


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