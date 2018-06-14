Заброшенный ресторан стиле модерн на Витебском вокзале откроют для посетителей до конца 2018 года

Ресторан в стиле модерн на Витебском вокзале откроется после до конца 2018 года, сообщает «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

В начале июня открыли проход в ресторан: специалисты закончили восстанавливать резные двери в форме подковы, и теперь любому посетителю из зала ожидания открывается вид на интерьеры в стиле модерн, которые были закрыты с 2003 года. Под аркой в начале XX века находились часы «Пальмовые ветви» и их также планируют отремонтировать.

В ресторане для пассажиров 1 класса чудом сохранился уникальный буфет-прилавок 1904 года с мраморной столешницей. За его стойкой когда-то сидели Николай II, Ахматова, Гумилев и Блок.