Подведены итоги конкурса Skylink и «Собака.ru»

Skylink.обладает уникальным для России частотным диапазоном LTE-450 и помогает оставаться на связи даже там, где для этого нет других возможностей. Мария выиграла приглашение на двоих, сделав селфи и ответив на вопрос, с кем бы ей хотелось оставаться на связи этим летом. ‪Фото, по условиям конкурса, было опубликовано в Инстаграм с хэштегом #Skylink_Top50. ‪

Завтра вечером Мария Кучеренко отправится в Театр Комиссаржевской смотреть церемонию награждения победителей «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Вы тоже можете увидеть часть церемонии: 14 июня с 20.00 мы будем транслировать на сайте репортаж с красной дорожки премии.