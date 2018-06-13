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Подведены итоги конкурса Skylink и «Собака.ru»

Назван победитель конкурса, объявленного «Собака.ru» совместно с партнером тринадцатой ежегодной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» мобильным оператором Skylink. Им стала Мария Кучеренко.

 

Skylink.обладает уникальным для России частотным диапазоном LTE-450 и помогает оставаться на связи даже там, где для этого нет других возможностей. Мария выиграла приглашение на двоих, сделав селфи и ответив на вопрос, с кем бы ей хотелось оставаться на связи этим летом. ‪Фото, по условиям конкурса,  было опубликовано в Инстаграм с хэштегом #Skylink_Top50. ‪

Завтра вечером Мария Кучеренко отправится в Театр Комиссаржевской смотреть церемонию награждения победителей «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Вы тоже можете увидеть часть  церемонии: 14 июня с 20.00 мы будем  транслировать на сайте репортаж с красной дорожки премии.

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Автор: mkaminarskaya
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