Стало известно, какие дороги закроют в Петербурге перед «Алыми парусами»

В Петербурге ожидаются традиционные для конца июня ограничения движения транспорта в связи с «Алыми парусами». Несмотря на то что сам праздник выпускников состоится в ночь на 24 июня, первые дороги закроют уже завтра, 15 июня. Дорожным службам потребуется больше недели на подготовку.

Так, с 20.00 15 июня до 05.00 26 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Каменноостровскому проспекту в направлении от Кронверкской набережной к Троицкому мосту.

С 00.00 16 июня до 05.00 16 июня, с 22.00 16 июня до 05.00 17 июня, с 22.00 17 июня до 05.00 18 июня, с 11.00 до 22.00 20 июня, с 11.00 до 20.00 21 июня, с 11.00 22 июня до 11.50 23 июня, с 23.00 24 июня до 05.00 25 июня, с 23.00 25 июня до 05.00 26 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади.

С 00.00 15 июня до 23.00 28 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади.

С 00.00 20 июня до 23.00 24 июня движение транспортных средств вдоль дома № 2 по набережной Макарова и вдоль дома № 2 по Биржевой площади будет ограничено.