Россиянок призвали «не вступать в интимные связи с иностранцами» во время ЧМ-2018

Не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу призвала россиянок председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Как заявила парламентарий днем 13 июня в эфире радио «Говорит Москва», неподобающее поведение русских женщин приведет к рождению детей в неполных семьях. Но даже если иностранцы женятся, ничем хорошим это не закончится, уверена депутат.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», – заявила Плетнева.

Глава думского комитета считает, что после Олимпиады-80 в Советском Союзе появилось много матерей-одиночек.

«Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», – закончила свою мысль Плетнева.

По материалам «Фонтанки»