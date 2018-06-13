Уикенд в Петербурге с 14 по 17 июня

14-31 июня-августа Anna Nova Gallery

Выставка «Панспермия»



В галерее Anna Nova 14 июня открывается выставка немецкого художника Aljoscha. В ее основе – гипотеза, что жизнь на Земле появилась не в результате эволюции, а была занесена метеоритно-кометным путем. В экспозиции принимают участие и другие художники, работы которых представлены в поп-ап проекте «Звездная пыль». Это Дмитрий Каварга, Илья Федотов-Федоров, Устина Яковлева и многие другие.