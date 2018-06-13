Уикенд в Петербурге с 14 по 17 июня
Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», старт ЧМ-2018, Анна Нетребко в роли Леди Макбет и фильм Ксении Собчак об ее отце в прокате – как весело и культурно провести эти выходные в городе.
с 12 июня
Фильм «Дело Собчака»
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
c 14 июня
Фильм «Суперсемейка 2» / Incredibles 2
Сиквел анимационной франшизы про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои – хорошие родители. В этой части Миссис Исключительная становится нарасхват в СМИ (так как лучше смотрится на экране), а ее муж вынужден сидеть дома, занимаясь воспитанием детей.
Сиквел анимационной франшизы про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои – хорошие родители. В этой части Миссис Исключительная становится нарасхват в СМИ (так как лучше смотрится на экране), а ее муж вынужден сидеть дома, занимаясь воспитанием детей.
c 14 июня
Фильм «Мир будущего» / Future World
Триллер Джеймса Франко про постапокалиптический мир по традиции с ним же в главной роли, а также Милой Йовович, Люси Лью и даже Снуп Доггом. Юноша покидает Оазис – последний уголок безопасности на Земле, – чтобы разыскать лекарство для умирающей матери. В компании робота-телохранителя он отправляется в Пустошь, где его преследует подосланный убийца.
Триллер Джеймса Франко про постапокалиптический мир по традиции с ним же в главной роли, а также Милой Йовович, Люси Лью и даже Снуп Доггом. Юноша покидает Оазис – последний уголок безопасности на Земле, – чтобы разыскать лекарство для умирающей матери. В компании робота-телохранителя он отправляется в Пустошь, где его преследует подосланный убийца.
c 14 июня
Фильм «Эскобар» / Loving Pablo
Настоящая удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче, играющая влюбленную в Пабло Эскобара бойкую колумбийскую теледиву.
Настоящая удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче, играющая влюбленную в Пабло Эскобара бойкую колумбийскую теледиву.
c 14 июня
Фильм «Фото на память»
Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.
Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.
c 14 июня
Фильм «Аферисты поневоле»
В криминальной комедии дебютанта Джеймса Окли Тим Рот и Ума Турман играют супругов, спасающихся от гангстеров. Чтобы вернуть бандитам крупную сумму, они вынуждены придумать хитрую аферу.
В криминальной комедии дебютанта Джеймса Окли Тим Рот и Ума Турман играют супругов, спасающихся от гангстеров. Чтобы вернуть бандитам крупную сумму, они вынуждены придумать хитрую аферу.
14-31 июня-августа
Anna Nova Gallery
Выставка «Панспермия»
В галерее Anna Nova 14 июня открывается выставка немецкого художника Aljoscha. В ее основе – гипотеза, что жизнь на Земле появилась не в результате эволюции, а была занесена метеоритно-кометным путем. В экспозиции принимают участие и другие художники, работы которых представлены в поп-ап проекте «Звездная пыль». Это Дмитрий Каварга, Илья Федотов-Федоров, Устина Яковлева и многие другие.
В галерее Anna Nova 14 июня открывается выставка немецкого художника Aljoscha. В ее основе – гипотеза, что жизнь на Земле появилась не в результате эволюции, а была занесена метеоритно-кометным путем. В экспозиции принимают участие и другие художники, работы которых представлены в поп-ап проекте «Звездная пыль». Это Дмитрий Каварга, Илья Федотов-Федоров, Устина Яковлева и многие другие.
14 июня
17:00
Ледовый дворец
Фестиваль Rock'n'Ball
Рок-фестиваль с участием «Сплина», «Пикника», «Слота» и Кена Хенсли из Uriah Heep назначили на день открытия чемпионата и матча сборной России. Для тех, кто боится его пропустить, на одном из экранов конкурировать за внимание зрителей будет трансляция из столичных «Лужников».
Рок-фестиваль с участием «Сплина», «Пикника», «Слота» и Кена Хенсли из Uriah Heep назначили на день открытия чемпионата и матча сборной России. Для тех, кто боится его пропустить, на одном из экранов конкурировать за внимание зрителей будет трансляция из столичных «Лужников».
14 июня
19:20
«Родина»
Спецпоказ фильма «Ностальгия»
В четверг в «Родине» картину «Ностальгия» Андрея Тарковского покажут на большом экране. Главную роль в ней сыграл Олег Янковский. Лента стала первым фильмом Тарковского, снятом за границей – в Италии.
В четверг в «Родине» картину «Ностальгия» Андрея Тарковского покажут на большом экране. Главную роль в ней сыграл Олег Янковский. Лента стала первым фильмом Тарковского, снятом за границей – в Италии.
14 июня
20:00
Театра им. Комиссаржевской
Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
В этом году премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» пройдет 14 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской. Вести ее будут журналист Ксения Собчак и актер Никита Волков. Среди номинантов 2018-го – художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, актеры Евгений Ткачук и Елизавета Боярская, хореограф Владимир Варнава, скульптор Лев Сморгон, художница Елена Шейдлина, каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Юрий Питенин и многие другие. Следить за трансляцией с красной дорожки можно здесь.
В этом году премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» пройдет 14 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской. Вести ее будут журналист Ксения Собчак и актер Никита Волков. Среди номинантов 2018-го – художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, актеры Евгений Ткачук и Елизавета Боярская, хореограф Владимир Варнава, скульптор Лев Сморгон, художница Елена Шейдлина, каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Юрий Питенин и многие другие. Следить за трансляцией с красной дорожки можно здесь.
14 июня
20:00
бар Botanique
Концерт в пользу «Ночлежки»
Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» в четверг проведет концерт «От Моцарта до джаза» на крыше бара Botanique с видом на Ботанический сад. В этот день прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Эллы Фицжеральд и Фрэнка Синатры.
Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» в четверг проведет концерт «От Моцарта до джаза» на крыше бара Botanique с видом на Ботанический сад. В этот день прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Эллы Фицжеральд и Фрэнка Синатры.
15 июня
17:00
Порт «Севкабель»
Фестиваль Simple Wine
В пятницу в пространстве самого модного кластера Васильевского острова Порт «Севкабель» пройдет Simple Wine Festival. Организаторы планируют построить самую длинную барную стойку вдоль Финского залива, составить персональные дегустационные программы, а также провести гастрономические мастер-классы. Также в программе – концерт группы «Меджикул». Подробности здесь.
В пятницу в пространстве самого модного кластера Васильевского острова Порт «Севкабель» пройдет Simple Wine Festival. Организаторы планируют построить самую длинную барную стойку вдоль Финского залива, составить персональные дегустационные программы, а также провести гастрономические мастер-классы. Также в программе – концерт группы «Меджикул». Подробности здесь.
15 июня
18:00
Стадион «Санкт-Петербург»
Чемпионат мира по футболу-2018
С четверга в России стартует ЧМ-2018. Одним из городов, принимающих мундиаль, стал Петербург. Правда, первый матч пройдет лишь в пятницу – на футбольном поле встретятся сборные Ирана и Марокко
С четверга в России стартует ЧМ-2018. Одним из городов, принимающих мундиаль, стал Петербург. Правда, первый матч пройдет лишь в пятницу – на футбольном поле встретятся сборные Ирана и Марокко
15 июня
19:30
Мариинский театр
Опера «Макбет» с участием Анны Нетребко
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей», главном классическом бренде города, 15 июня леди Макбет споет сопрано номер один в мире Анна Нетребко. В роли заглавного героя – Владислав Сулимский.
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей», главном классическом бренде города, 15 июня леди Макбет споет сопрано номер один в мире Анна Нетребко. В роли заглавного героя – Владислав Сулимский.
15 июня
20:30
«Эрарта»
Концерт Khoomei Beat
В пятницу в «Эрарте» выступят тувинские музыканты Khoomei Beat. Они представят свой дебютный альбом Wandering the Steppe («Странствуя по степи»). Группа смешивает этническое горловое пение с экспрессией рока.
В пятницу в «Эрарте» выступят тувинские музыканты Khoomei Beat. Они представят свой дебютный альбом Wandering the Steppe («Странствуя по степи»). Группа смешивает этническое горловое пение с экспрессией рока.
15-16 июня
19:30
Ленсовета
Спектакль «Бродский: Изгнание»
На Малой сцене Театра имени Ленсовета в пятницу покажут премьеру постановки, запланированной еще при участии экс-худрука Юрия Бутусова. В спектакль вошли фрагменты поэмы «Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», стихотворения разных лет, отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Автор спектакля и одновременно одна из исполнительниц — Иннесса Перелыгина-Владимирова.
На Малой сцене Театра имени Ленсовета в пятницу покажут премьеру постановки, запланированной еще при участии экс-худрука Юрия Бутусова. В спектакль вошли фрагменты поэмы «Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», стихотворения разных лет, отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Автор спектакля и одновременно одна из исполнительниц — Иннесса Перелыгина-Владимирова.
16 июня
11:00
Новая Голландия
«Ламбада-маркет» на Новой Голландии
Столичная ярмарка вновь пройдет в Петербурге. Участие в ней примут 170 молодых марок одежды, украшений, товаров дома и магазинов винтажа. За музыкальную часть отвечает бриз-рок ансамбль «Ветерок», сольный проект Жени Горбунова из групп «ГШ» и «Interchain» — «Интурист», а также Денис Рябов из «Искренней музыки».
Столичная ярмарка вновь пройдет в Петербурге. Участие в ней примут 170 молодых марок одежды, украшений, товаров дома и магазинов винтажа. За музыкальную часть отвечает бриз-рок ансамбль «Ветерок», сольный проект Жени Горбунова из групп «ГШ» и «Interchain» — «Интурист», а также Денис Рябов из «Искренней музыки».
17 июня
19:00
Александринский театр
Спектакль «Оптимистическая трагедия»
В пятиминутном прологе кружатся Человек-паук, Крокодил Гена, матросы в пачках маленьких лебедей. Так начинается революционный концерт на крейсере-призраке: режиссер Виктор Рыжаков вплетает рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в канву полузабытой советской пьесы, а их с наслаждением и остервенением распевают номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» актеры Анна Блинова, Тихон Жизневский и Дмитрий Лысенков.
В пятиминутном прологе кружатся Человек-паук, Крокодил Гена, матросы в пачках маленьких лебедей. Так начинается революционный концерт на крейсере-призраке: режиссер Виктор Рыжаков вплетает рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в канву полузабытой советской пьесы, а их с наслаждением и остервенением распевают номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» актеры Анна Блинова, Тихон Жизневский и Дмитрий Лысенков.
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