Блогер Максим Косьмин издаст книгу-фотоальбом о петербургских зданиях и их обитателях

Петербургский блогер Максим Косьмин, номинированный на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», работает над книгой-продолжением популярной в Москве серии «Историй московских домов, рассказанных их жителями». Новое издание, конечно же, будет про Петербург. Об этом блогер рассказал нам в интервью для июньского номера.

«Это будет наполовину фотоальбом, наполовину – рассказы старожилов о зданиях и их обитателях. Плюс архивные материалы: как строился дом, кто в нем жил до революции. Обязательно включим сохранившиеся старые фотографии, документы, чертежи и планы. В нашем городе очень много интересных историй – возможно, даже будет продолжение. Сдать книгу мы планируем к концу этого года», - уточнил блогер.

На его инстаграм-аккаунт @maax_sf, рассказывающий об эстетике и поэтике легендарных петербургских коммуналок, подписано 76 тысяч пользователей. Косьмин - автор фотопроекта и одноименного паблика «Старый фонд» подробно исследует квартиры с историей и с любовью рассказывает о колоннах коринфского ордера, действующих изразцовых печах и мраморных каминах, необарочной лепнине на потолке и оконных витражах — все это с целью обратить внимание на ускользающую красоту, которую необходимо сохранить. Он разыскал и помог вернуть на историческое место дубовые двери из дома Бака на Кирочной, 24, показал всему городу трафаретные альфрейные росписи эпохи модерн, которые почти столетие были замурованы под слоями краски, и зафиксировал сегодняшнее состояние квартиры в доходном доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, где жил поэт Иосиф Бродский.