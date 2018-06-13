«Яндекс» включил падающие купюры из башни Зингера в достопримечательности Петербурга

Сервис «Яндекс.Карты» к ЧМ-2018 добавил в свое приложение для iOS виртуальные достопримечательности Петербурга, пишет TJ. В частности, в дополненной реальности можно посмотреть на падающие из окон «Дома Зингера» (где находится офис «ВКонтакте») банкноты, пышку из культовой пышечной на Конюшенной улице, Петра I на Дворцовой площади, бутылку вина на улице Рубинштейна, грифона у аптеки на Васильевском острове.

Достопримечательности доступны в AR-режиме, который используется в мобильном приложении для навигации по пешим маршрутам. Этот режим у «Яндекс.Карт» есть только на iOS и работает на ARKit: чтобы он включился, нужно проложить пеший маршрут и переключиться в AR.

AR-режим для пеших маршрутов появился у «Яндекс.Карт» в 2017 году. Он работает на iPhone 6s, iPhone SE и более новых айфонах, на которых установлена iOS 11 (и новее).