Городские власти объяснили, почему не было салюта на День России в Петербурге
Городские власти не планировали запускать праздничный салют в День России, сообщает «Карповка» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.
Петербуржцы и гости города собрались на главных набережных в центре вечером, 12 июня, в ожидании праздничного фейерверка. Однако в 22:30 сотрудники полиции по громкой связи объявили, что салюта не будет. В администрации Петербурга пояснили, что его в программе мероприятий на День России не было вообще.
В День России в Александровском саду открылся традиционный фестиваль цветов. Садовники соорудили из цветов Ростральные колонны, кораблик Адмиралтейства, балерину, салют, фонарь, а также волны под Дворцовым мостом.
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