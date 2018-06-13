Городские власти объяснили, почему не было салюта на День России в Петербурге

Городские власти не планировали запускать праздничный салют в День России, сообщает «Карповка» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

Петербуржцы и гости города собрались на главных набережных в центре вечером, 12 июня, в ожидании праздничного фейерверка. Однако в 22:30 сотрудники полиции по громкой связи объявили, что салюта не будет. В администрации Петербурга пояснили, что его в программе мероприятий на День России не было вообще.