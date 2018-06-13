В Петербурге ожидается жаркая погода в первые дни ЧМ-2018

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в Петербурге и Сочи ожидается жаркая погода в первые дни ЧМ-2018, передает ТАСС.

«15 июня в Санкт-Петербурге будет 25 градусов тепла, дождей не ожидается. В Сочи в этот день будет жарко: столбик термометра поднимется до 30 градусов, однако возможен небольшой дождь. А вот в Екатеринбурге в пятницу будет прохладнее — около 13 градусов, также возможны кратковременные осадки», — сообщила Макарова. Согласно данным с сайта Росгидрометцентра, с 17 по 19 июня в Петербурге также будет довольно жарко: днем воздух будет прогреваться до 24-25 градусов выше нуля.

В пятницу в Петербурге состоится матч между сборными Марокко и Ирана. Также в этот день игры пройдут в Екатеринбурге (Египет — Уругвай) и в Сочи (Испания — Португалия). Матч — открытие турнира между сборными России и Саудовской Аравии пройдет на стадионе «Лужники» 14 июня. Начало — в 18:00. Чемпионат мира продлится до 15 июля. Игры мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

По материалам «ДП»

Фото: @mskpit



