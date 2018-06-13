Фоторепортаж: серебристые облака в небе над Петербургом

В ночь на 13 июня в небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали серебристые (или мезосферные) облака — самые высокие в атмосфере планеты. В отличие от остальных видов облаков они как бы подсвечены изнутри. Мезосферные облака можно увидеть в глубоких сумерках в летние месяцы между 43 и 65 градусами северной и южной широты.