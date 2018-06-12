Сборная Англии прилетела в Петербург
Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года.
Самолёт с игроками и тренерским штабом английской команды совершил посадку в аэропорту Пулково.
Команда Англии будет жить в отеле в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Готовиться к чемпионату мира англичане будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, где 13 июня состоится открытая тренировка.
Touchdown. 🛬#threelions pic.twitter.com/1MIVchOQTb— England (@England) 12 июня 2018 г.
Ранее сборная Англии по футболу выдвинула особые требования к месту своего базирования в Зеленогорске на время чемпионата мира 2018 года, англичане попросили установить вокруг их базы шестиметровый забор.
Сборная Англии прилетела в Петербург, где будет жить и тренироваться во время #ЧМ2018. Добро пожаловать!#welcome2018 #ENG pic.twitter.com/S7XpZFJgqr— Welcome2018·com (@welcome_2018) 12 июня 2018 г.
Фотографироваться с футболистами начали прямо на взлетной полосе.
По материалам «Фонтанка.ру»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.