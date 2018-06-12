Сборная Англии прилетела в Петербург

Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года.

Самолёт с игроками и тренерским штабом английской команды совершил посадку в аэропорту Пулково.

Команда Англии будет жить в отеле в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Готовиться к чемпионату мира англичане будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, где 13 июня состоится открытая тренировка.