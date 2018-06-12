32 петербуржца с флагами 32 стран-участниц ЧМ пройдут 32 км от Пулкова до стадиона
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Фото: 78.ru Фото: 78.ru
В День России в Петербурге проходит акция, которая приурочена к старту чемпионата мира по футболу 2018.
32 участника акции пройдут пешком от аэропорта Пулково до стадиона на Крестовском острове, в руках у каждого из петербуржцев будет флаг страны-участницы ЧМ.
Маршрут длиной 32 км должен занять примерно 7 часов. Путь проложен через весь центр города, участники пересекут Васильевский остров, Петроградскую сторону и финишируют у стадиона «Санкт-Петербург».
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