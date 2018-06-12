В Петербурге по случаю Дня России посадили дерево для Сада спортивной славы

На Крестовском острове посадили дуб для будущего Сада спортивной славы Петербурга. Церемония состоялась 12 июня и была приурочена ко Дню России, передает ТАСС.

В мероприятии приняли участие депутаты городского парламента, ветераны спорта и известный комментатор Геннадий Орлов.

«Есть хорошая традиция сейчас – возрождать зеленые зоны, и сегодня на этой территории уже посажены деревья в честь олимпийских чемпионов разных лет. На этой территории предполагается сделать проект по созданию Сада спортивной славы ленинградских и санкт-петербургских спортсменов по всем видам спорта. Хорошо, что эту традицию заложили сегодня ветераны гребли», – отметил председатель комиссии ЗакСа по вопросам физкультуры и спорта Юрий Авдеев.

Он добавил, что в 2018 году планируется заложить первый камень в честь основания сада. Церемония, предположительно, пройдет осенью.

Организаторы воскресного мероприятия рассказали, что посаженное дерево является потомком одного из старейших дубов на Северо-Западе России, растущего на территории петербургского ЦПКиО им. Кирова с допетровских времен.

По материалам «ДП»