Фоторепортаж: в Петербурге стартовало шествие 800 военных музыкантов

Шествие организовано в рамках Международного фестиваля военных оркестров, который проходит в Санкт-Петербурге в девятнадцатый раз.

«Марш-Парад» на Невском проспекте начался от площади Островского и растянулся вдоль всей главной магистрали города в сторону Дворцовой площади. «По ходу движения красочное шествие сделает несколько остановок на своем пути, на протяжении которых зрители увидят яркие сольные выступления оркестров», – сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Основная программа фестивального шествия продолжится на Дворцовой площади, где состоится построение, а затем масштабное «Дефиле-шоу», во время которого каждый оркестр продемонстрирует свою показательную программу. В финале представления гигантский сводный оркестр исполнит Гимн России.

По материалам «Фонтанка.ру»