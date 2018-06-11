Фоторепортаж: в Петербурге стартовало шествие 800 военных музыкантов
Шествие организовано в рамках Международного фестиваля военных оркестров, который проходит в Санкт-Петербурге в девятнадцатый раз.
«Марш-Парад» на Невском проспекте начался от площади Островского и растянулся вдоль всей главной магистрали города в сторону Дворцовой площади. «По ходу движения красочное шествие сделает несколько остановок на своем пути, на протяжении которых зрители увидят яркие сольные выступления оркестров», – сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Основная программа фестивального шествия продолжится на Дворцовой площади, где состоится построение, а затем масштабное «Дефиле-шоу», во время которого каждый оркестр продемонстрирует свою показательную программу. В финале представления гигантский сводный оркестр исполнит Гимн России.
По материалам «Фонтанка.ру»
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