Петербург в выходные будет теплым и дождливым

В Петербург на праздники придёт тепло с грозой, сообщает городское управление МЧС. Утром и днем в городе пройдут дожди, во второй половине дня с грозами. Порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-11 градусов, на востоке Ленобласти местами до нуля. Днем воздух прогреется до 22-24 тепла.

«В понедельник погоду будет определять тёплый сектор атлантического циклона. Он станет причиной кратковременных дождей, местами с грозами, и повысит температуру», — уточняют в погодном центре «Фобос». Погода в праздничные дни будет облачной, с сильными дождями, которые начнутся в ночь на понедельник. Температура воздуха в воскресенье 21-23 градусов, в понедельник днём повысится до 23-25 градусов в праздничный день в тыловой части циклона опустится до 14-16 градусов.