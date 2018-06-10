В центре Петербурга установили фигуры 32 котов-футболистов к ЧМ-2018

На Конногвардейском бульваре в Петербурге установили 32 ростовые фигуры котов-футболистов в рамках проекта «Моя любовь — футбол и кот», сообщает городской комитет по развитию туризма.

Число 32 не случайно — именно столько стран принимают участие в мундиале в текущем году. У каждого из них в лапах флаг страны, которая сыграет на чемпионате мира. Во время проведения туринира их установят в разных местах Центрального района.

Первую ростовую фигуру кота-футболиста в апреле расписал основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин. Остальные расписали заслуженные художники РФ Олег Яхнин и Борис Забирохин, Алла Джигирей, Ольга Шведерская, Ирина Быкова-Голдовская, Надежда Анфалова, Valerius, Татьяна Петрова, а также студенты художественных училищ и учащиеся детских художественных школ.

«Мы были готовы и к большему количеству гостей, поскольку ожидаем, что в этом году город посетит не менее восьми миллионов туристов. Чемпионат мира по футболу — огромное событие для всего мира. Россия интересна не только болельщикам, но и членам их семей.» — рассказала председатель комитета по развитию туризма Наны Гвичия.

По материалам «ДП»

Кроме того, рядом с ЦВЗ «Манеж» появился самый большой в Европе памятник коту высотой шесть метров.