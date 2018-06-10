В Петербурге по Невскому проспекту пройдет парад цветов

В Петербурге вновь праздник, целых три дня — 10, 11 и 12 июня — горожан будут развлекать на Фестивале цветов.

Программа делится тематически: 10 июня с 13.00 на площади Островского горожане при участии профессиональных флористов будут создавать цветочные панно и слушать выступления молодежных музыкальных коллективов.

11 июня в 14.00 — можно будет наблюдать «Парад цветов» от Екатерининского сада до Дворцовой: по Невскому проспекту проедут карнавальные платформы, украшенные цветами, ретро-автомобили и конные экипажи. В составе праздничного шествия пройдут и музыканты – участники Международного фестиваля духовых оркестров из Германии, Казахстана, Молдовы, Греции, Ирландии. После финиша у стен Эрмитажа состоятся шоу-дефиле цветочных моделей и шоу флористов (18.00). А в 20.00 на Дворцовой начнется гала-концерт «Бал цветов». Его участники еще уточняются, однако известно, что речь идет о классической, джазовой и эстрадной музыке.

По материалам «Фонтанка.ру»

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