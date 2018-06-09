Пискаревскую библиотеку превратят в современный творческий центр

В Петербурге в рамках конкурса «Арт- резиденция» выбрали дизайн-проект для реконструкции Пискаревского библиотечного центра (ПБКЦ). Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе централизованной библиотечной системе Красногвардейского района.

Всего свой взгляд на обновление библиотеки предложили 11 архитектурных бюро города. В итоге победил проект «Шкаф» архитектурного бюро Serious project. По замыслу архитекторов, библиотечное пространство должно быть мобильным и многофункциональным: для этого в залах поставят крутящиеся книжные стеллажи, которые позволят создать уединенные лекционные или учебные уголки. Фасады полностью сохранят начальную тектонику и покроют рельефной штукатуркой.