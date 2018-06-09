Пискаревскую библиотеку превратят в современный творческий центр
В Петербурге в рамках конкурса «Арт- резиденция» выбрали дизайн-проект для реконструкции Пискаревского библиотечного центра (ПБКЦ). Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе централизованной библиотечной системе Красногвардейского района.
Всего свой взгляд на обновление библиотеки предложили 11 архитектурных бюро города. В итоге победил проект «Шкаф» архитектурного бюро Serious project. По замыслу архитекторов, библиотечное пространство должно быть мобильным и многофункциональным: для этого в залах поставят крутящиеся книжные стеллажи, которые позволят создать уединенные лекционные или учебные уголки. Фасады полностью сохранят начальную тектонику и покроют рельефной штукатуркой.
Приз зрительских симпатий и диплом финалиста первой степени получило бюро Sweet home interiors с проектом «Арт-резиденция Пискаревская». Основной идеей стала максимальная доступность и удобство библиотеки. В каждом зале предусмотрены места для лекций и мастер- классов для маленьких и больших групп. В интерьере преобладает эко-тематика – дерево и много света, а центром второго этажа стали оранжереи.
Финалистом второй степени стал проект «ПроСвет» объединения «БАМ». Команда проекта «ПроСвет» побывала в Пискаревском библиотечно-культурном центре и решила, что нужно избавиться от ненужных перегородок, сделать пространство открытым и заполнить его светом – в библиотеке должна быть абсолютная свобода действий и мыслей. Концептуальный центр проекта – кабинет писателя, которому отвели балкон второго этажа.
Оценивали проекты авторитетные архитекторы, урбанисты, историки и представители администрации Красногвардейского района. Председателем жюри стал Святослав Гайкович – заслуженный архитектор Российской Федерации, Вице-президент Санкт-Петербургского Союза Архитекторов и руководитель архитектурного бюро «Студия - 17».
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